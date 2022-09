Problemer med MitID? I et halvt år har danskerne i snit måttet vente to-fire uger på hjælp til MitID i borgerservice

Opgaven med at hjælpe borgerne over på den nye digitale signatur er langt større og dyrere for kommunernes borgerservicecentre end varslet af staten og Digitaliseringsstyrelsen. Kommunerne kompenseres blot for en tiendedel af den gigantiske millionregning, så MitID-miseren rammer både service og velfærd.