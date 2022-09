Ny spektakulær bog: Vores forståelse af menneskehedens historie er bygget på myter

Man skal dog ikke have læst mange af dem, før man får øje på en kronologisk udlægning, som forfatterne virker til at være forholdsvis enige om. Den forsimplede udgave lyder, som følger: Først levede mennesket i en naturtilstand i små, ligestillede samfund som jæger-samlere. Da landbrugsrevolutionen fandt sted for omtrent 12.000 år siden, måtte folk bosætte sig ved den opdyrkede jord, og blev dermed bundet til den krævende proces. Det skabte rige gårdejere og fattige bønder. Snart opstod større bydannelser, og det medførte bureaukrati samt flere hierarkiske strukturer. I takt med at byer blev til stater, blev samfundets nederste klasser domineret af de herskende eliter. Hierarkier og ulighed blev altså den uundgåelige konsekvens af civilisering.