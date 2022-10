Forsker bag bog om drab på børn: »Det er så meningsløst, at de her børn skal dø«

Mai Heide Ottosen lirkede forsigtigt papirerne fra hinanden og begyndte at læse. Sagen handlede om et drab, hvor børnene var omkommet i en brand. Deres far havde slået børnene ihjel og påsat branden, hvorefter han tog sit eget liv. I stakken af sagsakter lå faderens håndskrevne afskedsbrev – fundet uden for det brændende hus.