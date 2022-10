Idéhistorikeren Signe skrev i fortvivlelse det eneste, man ikke må i en ansøgning, når man har et handikap

Signe bruger elevatoren beregnet til vareindlevering, når hun skal op til sit kontor på 2. sal. »Det er tit, at vi som handikappet skal ind ad en eller anden bagindgang eller vareelevator for at komme på plads«. Hun er cand. mag. i idéhistorie. Efter uddannelsen var hun jobsøgende i to år, hvor hun søgte virkelig mange stillinger, men fik afslag på afslag. Hun har en stærk fornemmelse af, at det var pga. hendes handikap. Hun har CP. Siden juni i år har hun arbejdet på Aarhus Universitet, og hendes handikap er ikke noget, der fylder eller har nogen betydning for hende, for hendes arbejde eller hendes forhold til kollegaer.