Eksperter: Voldssag mod Papes eksmand blev håndteret helt usædvanligt

En slovakisk mands slag mod daværende justitsminister Søren Pape Poulsens kæreste skulle ifølge politi på stedet blot takseres til en bøde, viser ny videooptagelse.

Men i løbet af et døgn blev sigtelsen mod slovakken skærpet til en hadforbrydelse, som ikke holdt vand i retten. Eksperter vurderer, at sagen blev håndteret helt usædvanligt af politiet.

Er der sket et særhensyn, må politiet stå til ansvar, siger Pape, som selv afviser at have påvirket processen.