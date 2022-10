Aflivning af mink: »Det var helt vildt. Og jeg vidste intet. Jeg kendte jo ikke det faglige grundlag, som Kåre havde«

Statens Serums Instituts faglige direktør Kaare Mølbaks famøse risikovurdering af coronasmitten fra mink, som satte ild i centraladministrationen og førte til Mette Frederiksens ulovlige beslutning om at slå alle mink ihjel, var »overgjort og malede for sort et billede«. Sådan siger professor Jens Lundgren i dette uddrag fra den nye bog ’Vild virus’, hvor professoren også fortæller, hvordan han direkte advarede mod den anden smittebølge, men ingen lyttede. Derfor forberedte hverken myndigheder eller regering tids nok befolkningen eller hospitalerne på den stigende coronasmitte i efteråret 2020.