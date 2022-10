»Pia er jo … For fanden, hun er jo et kæmpe navn, ik’? Men altså ... Jeg er ikke slået på forhånd«

DF-formand Morten Messerschmidt træder direkte ind i et paradoks, da han tirsdag eftermiddag ankommer til Friheden Butikscenter i Hvidovre for at føre valgkamp og dele bolsjer, flag og flyers ud.

For få år siden var kommunen på den københavnske Vestegn nærmest en regulær DF-højborg. Det blev tydeligt i 2018, da lederen af Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson, til programserien ’Mitt Sverige’ på Sveriges Radio havde valgt netop danske Hvidovre som det sted, hvor han gerne ville interviewes. Dansk Folkeparti og Danmark var et forbillede for de udlændingepolitiske hardlinere i Sverigedemokraterna, og Hvidovre var det fysiske bevis, mente Åkesson.