Lars Findsen opfordrer regeringen til at fortælle om hjemsendelse af FE-toppen

Findsen havde som chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) selv anmodet om mødet med forsvarsminister Trine Bramsen (S), og anledningen var alvorlig: Tilsynet med Efterretningstjenesterne havde gennem længere tid været i gang med en særlig undersøgelse af forhold i FE baseret på oplysninger fra en whistleblower. En rapport fra det uafhængige kontrolorgan var på trapperne. Den ville komme til at indeholde kras kritik, det vidste både Findsen og Bramsen, for tilsynet var af den opfattelse, at spiontjenesten tillod ulovlig overvågning af danske statsborgere og desuden tilbageholdt oplysninger fra tilsynet.