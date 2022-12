Et år på Samsø: Som landbetjent gælder det om at involvere sig lokalt

Efter 30 år i politiet tog Puk Stender i januar 2022 et kæmpe skridt fra tilværelsens normale båndsløjfe og blev Samsøs nye landbetjent. Her er hendes tanker om at blive en del af det lokale – og om det, der er svært.