»De, som jeg troede var mine bedste venner, kunne ikke rumme, at der var skygger på en solskinsdag«

Magnus Ahlstrøm er formand for Nyborg Ungdomsråd og bruger det meste af sin fritid på at skabe fællesskaber for unge. Selv har den 22-årige lærerstuderende altid haft et stort netværk, men har ofte følt sig ensom blandt andre.