»Hvis man ikke taler om det, når man ikke har det godt, kommer man bare længere og længere ned i det skide hul«

Magnus Ahlstrøm er formand for Nyborg Ungdomsråd og bruger det meste af sin fritid på at skabe fællesskaber for unge. Selv har den 22-årige lærerstuderende altid haft et stort netværk, men har ofte følt sig ensom blandt andre.