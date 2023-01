»Jeg ved godt, at jeg ikke kan arbejde i supermarkedet eller i en lagerbygning. Derfor bliver jeg nødt til at tænke mere bogligt«

Eleverne skal gætte en kendt person ud fra tysklærerens ledetråde. Laura er glad for tysk, for familien har haft en lejlighed i Berlin i otte år. Hun har et spørgsmål til en ledetråd, der måske kan bringe klassen tættere på svaret. Hun rækker hånden op. Og i klasseværelset begynder robottens hoved at blinke i en lys farve. Det er signalet, der viser, at Laura gerne vil have ordet hjemme fra sit værelse.