Bendt Kristiansen håber, det vil få betydning for hele samfundet i Grønland, at folk som ham selv fortæller åbent om, hvordan deres liv er blevet berørt af selvmord. »Vi er nødt til at være fælles om at løse det«, siger han. »Vi skal lære vores unge, at selv når de går ud ad døren, er de ikke alene. De skal lære, at de altid har nogen. Og de skal lære, at selvmord ikke er vejen, uanset hvor de er, eller hvad de kæmper med«.