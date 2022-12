»Når det er værst, vil jeg helst skrige min smerte ud, men det går ikke – jeg har jo naboer, jeg skal tage hensyn til«

39-årige Mitzi Brix Hansen fra København mistede mange venner til misbrug som ung og har ikke haft en nær ven siden. Man skal være ret sej for at holde ud at føle sig ensom hver eneste dag, siger hun.