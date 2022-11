»Vi er nødt til at stoppe det her sammen«: Unge i Grønland har fået nok af landets mange selvmord

Grønland har et kæmpe problem med selvmord. Nu har nogle af landets unge fået nok: De vil stoppe selvmordene. Politiken rejste til to byer, Nuuk og Ilulissat, hvor en ny film om unges oplevelser med selvmord åbnede for et nationalt traume. Vi var med to aftener, hvor borgerne trodsede tabuet, vendte smerten udad og delte sorgen. To aftener, der viser, at Grønland er klar til at tale om en af sine mørkeste udfordringer. To aftener, et håb.