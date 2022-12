»Jeg mangler jo alle mine venner. De er væk. Jeg var en af de yngste, og jeg er 84«

»Man føler sig tom. Man har lyst til at snakke med nogen, men der er ikke nogen. Jeg føler mig ensom, når jeg bliver taget ud af sengen af en hjemmehjælper klokken 7 om morgenen og sidder hele dagen foran fjernsynet til klokken 22. Så er dagene meget lange. Så falder man lidt i søvn og vågner lidt, og i fjernsynet er der jo slet ikke noget at se på. Man skifter kanal og kører rundt. Så går man ud og laver en ostemad og går ind og sætter sig i sin otiumstol igen og småsover. Men jeg har jo så værestedet Drys Ind, hvor man bare kan komme, og folk er venlige og modtager mig. Der kommer jeg et par gange om ugen for at snakke med nogen. Det har jeg gjort i 30 år, siden jeg gik på førtidspension, og så kom ensomheden. Dernede har jeg så fundet Peter for 5 år siden, så han kommer hjem og drikker kaffe med mig om eftermiddagen og bliver her til klokken 20«.