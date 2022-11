Udvist 18-årig syrer har boet i Danmark, siden hun var 10 år: »Jeg ved ikke, hvad det er, de lige præcis vil have mig til at gøre mere, end jeg gør lige nu?«

Rawan Ahmad Kharat kom til Danmark som 10-årig og har nu mistet sit opholdsgrundlag. Hun har ikke »opnået en særlig stærk tilknytning« til Danmark, lyder det fra Flygtningenævnet. Rektor peger på, at politikere under valgkampen har sagt, at de ville rydde op i ’skøre’ udlændingeregler.