18-årige Rawan Ahmad Kharat vil være sygeplejerske. Nu skal hun på udrejsecenter

Rawan Ahmad Kharat kom til Danmark som 10-årig og har nu mistet sit opholdsgrundlag. Hun har ikke »opnået en særlig stærk tilknytning« til Danmark, lyder det fra Flygtningenævnet. Rektor peger på, at politikere under valgkampen har sagt, at de ville rydde op i ’skøre’ udlændingeregler.