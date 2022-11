»Det her er en rygende pistol«

Nu rejser 29 overlevende og pårørende til de omkomne efter mordbranden på skibet ’Scandinavian Star’ et historisk krav om en økonomisk godtgørelse for Søfartsstyrelsens manglende kontrol af skibets sikkerhedsproblemer. Det sker, efter at en uvildig juridisk rapport bestilt af Erhvervsministeriet for to måneder siden konkluderede, at styrelsen skulle have kontrolleret skibet inden katastrofen. Advokat Mads Pramming kræver på de berørtes vegne en godtgørelse på 450.000 kroner pr. person. Hvis de 29 får medhold, kan staten ende med et samlet økonomisk krav på over 200 millioner kroner fra alle de berørte.