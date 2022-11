Socialdirektørs udtalelse gjorde børnetalsmand vred: »Og det her, det var … seksuelt krænkede børn«

I syv år har Grønlands børnetalsmand, Aviâja Egede Lynge, rejst Grønland rundt for at dokumentere levevilkårene for børn. Nu fortæller hun om mødet med social kontrol og usunde magthierarkier ude i nogle af de små samfund. Hvor voksne dækker over voksne, så hemmeligheder består, og svigt og overgreb mod børn forties. Med stor kærlighed til sin kultur giver hun – for første gang i et dansk medie – sin forklaring på, hvorfor grumme livsomstændigheder for nogle udsatte børn i Grønland ikke ændrer sig. Omstændigheder, der kan føre til selvmord.