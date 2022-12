»Jeg tænker bare, at jeg skal væk. Men det lykkes ikke, og han bliver bare ved med at stikke«

Hvert år bliver omkring 15 kvinder i Danmark udsat for et drabsforsøg. Vi fortæller her historien om en af dem. Om Sandie Sørensen, der var millimeter fra at ende i statistikken over partnerdrab. Fordi hun slog op med sin kæreste.