Stofferne blev for meget. 22. december 2017 holdt Yasins hjerte op med at slå

Han mistede livet til en overdosis, præcis som hans familie havde frygtet. Kroppen var afkræftet. Hærget. De mange stoffer var blevet for meget for den i forvejen hårdt ramte krop. Hans hjerte stoppede langsomt med at banke.