Múte B. Egede: »Jeg vil være den leder, der laver revolution, ja«

Med sine 35 år er Múte B. Egede den yngste leder af Grønland, og hver dag, han går på arbejde, er det for at komme tættere på sit lands selvstændighed. Fra formandskontoret i Nuuk sætter han sin lid til sin egen generation: landets unge, der ser sig selv som verdensborgere og forstår nødvendigheden af åbenhed. Han samler på grønlandsk kunst og går altid rundt med to sten i lommen. Og så vil han være den, der får selvmordstallet ned. Selv om han ikke kan lide det ord, selvmordstallet. Når det nu er mennesker, vi taler om.