»Forældrene bremser deres børns udvikling, og det er synd for dem«

Direktør i Bagsværd Lakrids Morten Kornbech Larsen er irriteret over forældre, der tropper op i hans butik og søger job på deres børns vegne, fordi han mener, det er skadeligt. Vær en ven for barnet frem for en værge, der holder alle udfordringer væk, siger han.