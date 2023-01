Han flygtede og instruerede de tre børn i koordinerede historier. Til sidst blev han anholdt og sendt i forvaring

Da Samira var 14 år, ringede hun 112 en aften, hvor hun var bange for, at hendes far ville dræbe hende. Da to betjente dukkede op, løj hun og sagde, at alt var fint. Farens vold mod familien og i særdeleshed Samiras mor fortsatte. Som 16-årig mistede Samira sin mor i et drab, og hendes far bad hende lyve for myndighederne igen. Det gjorde hun. Indtil han kom i fængsel, og hun endelig blev fri.