»Der bor mange mennesker herude, selv om det ikke er tilladt, det må vi bare erkende«

Riv ned, eller byg om, lyder kravet fra en række kommuner, der nu forsøger at håndhæve de regler, der forbyder kolonihaveejere at bygge større huse og at bo i dem hele året. Situationen er ude af kontrol, erkender formanden for en haveforening i Herlev, hvor der nu er fundet flere ulovlige end lovlige kolonihavehuse.