»Jeg ved, at jeg ofte er den eneste, der besøger hende i løbet af en uge«

»Jeg føler mig ikke ensom. Jeg synes, det er hyggeligt indimellem at være mig selv og bare sidde og sumpe. For når jeg trænger til at være sammen med nogen, har jeg mulighed for at være det. Jeg kan bevæge mig ud af mit hjem, jeg kan gøre noget. Jeg har altid været meget aktiv i foreninger som Politihjemmeværnet og i en judoklub. Nu spiller jeg badminton. Det er derfor, jeg har lyst til at være aktiv i at bekæmpe andres ensomhed. Fordi jeg ved, andre er bundet til deres hjem, fordi de ikke kan bevæge sig, eller måske fordi de er psykisk syge«.