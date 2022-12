Hvert minut frygter hun at blive sat på et fly til Teheran

32-årige iranske Zohreh Maleki har været forfulgt og fængslet af den iranske efterretningstjeneste, fordi hun konverterede til kristendom. Nu er hun igen frihedsberøvet. Denne gang af danske myndigheder, fordi hun skal tvangsudvises. Siden Flygtningenævnet afviste hendes asylsag i juli, har forholdene for kvinder i Iran ændret sig drastisk. Hvert minut frygter hun at blive sat på et fly til Teheran.