Under en af sine 11 omgange som socialdemokratisk vikar sagde han Thorning imod: »Der blev jeg trynet«

Nyvalgte Per Husted (S) er »sådan set lidt ligeglad«, for han skal ikke bevise noget over for nogen – og så synes han ikke, at man skal have helt så ondt af jyderne, som Inger Støjberg har.