»Hvis en spiller i 14-15-års-alderen vil skifte klub, så er det kun i 1 ud af 20 tilfælde drengen selv, der kontakter mig. Alle de andre gange er det en far eller mor, der tager knoglen og fortæller, at deres dreng har lyst til at prøve noget andet. Jeg tror, at mange måske synes, det er svært at tage kontakt til en voksen. Men det er da synd, at drengen ikke får det ansvar for selv at tage hånd om sin fremtid«, siger han.

