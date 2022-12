»Højtider er generelt svære. Det er tit der, man mærker, at man ikke er inviteret«

»Sabaah er en organisation for minoritetsetniske LGBT+-personer. Sammen med RED Center driver vi også krisecenteret RED+. De unge, der kommer hos os, især i krisecenteret, kommer ofte fra familier med meget stærke bånd, og når de henvender sig til os, er der tit sket et opgør med familien. Det udgør en kæmpe risiko for ensomhed, fordi opgøret får den konsekvens, at de unge bliver frosset ude af fællesskabet i familien. Mange af de unge har ikke prøvet at bevæge sig i miljøer, hvor folk har været åbne omkring køn og seksualitet før, så der starter en proces med at acceptere sig selv, og det kan give en følelse af at stå meget alene, indtil man møder nogle, som ligner en selv«.