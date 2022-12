Meldingen ramte dem som et chok: Beboerne forlader Amagers første højhus

I september fik beboerne i Amagers første højhus et chok: De skulle alle være ude af deres hjem inden nytår, meddelte boligselskabet. I mange år har det stået klart, at huset ikke overlever. Betonen forvitrer. Og de seneste undersøgelser viste, at forvitringen går hurtigere end forventet. Men højhuset på Peder Lykkes Vej 61 har været hjem for både unge og gamle og socialt sikkerhedsnet for mennesker, der lever lidt på kanten af det hele. Politiken har fulgt en række beboere sige farvel til et hjem.