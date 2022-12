Lars Løkke: »Jeg godt nok er gået ud på isen, før frosten satte ind«

Der er udsigt til en revolutionerende dag. Ikke siden kvinderne i 1915 fik stemmeret til Folketing og Landsting i Rigsdagen på lige fod med mænd, skal dansk politik blive mere forandret end denne onsdag 14. december 2022. Nogle vil sige, at der var en SV-regering i 1978, som kunne måle sig. Det passer ikke. Den regering blev født af nød, og hver eneste socialdemokratiske minister havde en skyggeminister fra Venstre til at kontrollere sig, og sådan var det også den anden vej. De tre smilende politikere, der denne dag kommer gående ned ad trappen på Marienborg, ser anderledes tillidsfulde ud. De insisterer på, at det er et arbejdsfællesskab, men kinderne blusser lystfuldt, og de ligner mere tre mennesker, der i takt med tiden vil danse brudevals med hinanden, lige meget hvor umage deres ægteskabskonstellation ser ud. Glemt og forkastet er alle tidligere partnere. Dem til højre og dem til venstre. Mennesker mødtes, og sød musik opstod.