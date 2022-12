»Jeg tror, det bliver bedre, når jeg kommer på gymnasiet, og der er flere fag, jeg selv har valgt«

Eleverne på Skolen ved Amagerbro synes, at det er ’nogenlunde’ at gå i skole. Det er der mange af børnene i Danmark, der synes, viser ny rapport fra Vive. Både 4.-klasserne og 9.-klasserne mener, at dagene er for lange, og at undervisningen er for ensformig.