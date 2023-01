Tilbage i slutningen af 2018 interviewede jeg en af techindustriens store guruer, Tony Seba, om hans opsigtsvækkende forudsigelse om, at vi i 2021 og 2022 ville begynde at holde op med at købe biler.

Prøv 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til vores digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu

Allerede abonnent? Log ind her