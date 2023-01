»Det er en rigtig god forretning«: Borgere bruger kolonihaver som skattely

Kommuner skriger på en ny kolonihavelov, der gør det muligt at gribe ind over for ulovlig helårsbeboelse i landets kolonihaveforeninger. Stop jer selv, lyder appel fra ny kolonihaveformand til de kolonister, der bryder loven. Nu skal kirkeminister rydde op i kolonihavekaos.