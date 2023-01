Inden hun overhovedet havde nået at undre sig over, hvorfor banken dog kontaktede hende fredag aften efter spisetid, var kvinden i røret kommet hende i forkøbet. I et køligt og afdæmpet toneleje havde hun spurgt, om Birgit var klar over, at der en time forinden var blevet oprettet et forbrugslån på 79.000 kroner i hendes navn.