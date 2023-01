»Min mor er ude at ryge, og jeg står og kigger på makeupprodukter, da der kommer en voldsom lyd. Jeg tænker, at det er en rulletrappe, der styrter sammen. Der går et par sekunder, så begynder folk at skrige og løbe. På Snapchat lægger jeg en story op, hvor jeg siger, at jeg er i Field’s, og at der bliver skudt. Jeg sender også en besked til min kæreste«.