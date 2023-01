»Ude på gangen kan jeg se en storm af mennesker, og flere af dem råber, at der er skyderi. Jeg tænker, at det nok er bandemedlemmer, som skyder på hinanden. »Det har ikke noget at gøre med os«, tænker jeg. Men jeg vil ikke have, at de skyder lige ved siden af mig og min familie. Så jeg hiver min søn ud af barnevognen og tager min datter under den anden arm, og så løber jeg ind i Envii og råber, at der bliver skudt, og at alle skal komme ud med det samme«.