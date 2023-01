»Jeg er i Field’s for at købe ind med min hustru, men vi gør det hver for sig. Jeg er tørstig og står i kø til Burger King. Jeg hører et skud til venstre for mig og forstår, at det her er alvorligt, men der er ingen tid til at tænke. Jeg løber med hele flokken til rulletrappen. Der går ikke mere end et par sekunder, så ser jeg gerningsmanden for enden af rulletrappen. Folk skubber og maser. Jeg befinder mig midt på rulletrappen og lidt hævet over gerningsmanden. Jeg ser ham meget tydeligt. Han vender sit skydevåben og går lidt væk. Mens han lader sit våben, tager jeg min telefon frem. Jeg skriver til min hustru: »Hvis jeg dør nu, skal du vide, jeg elsker dig««.