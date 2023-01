»Jeg står og laver en pastasalat, da jeg lige pludselig hører et brag. En mand råber, at alle skal dukke sig. Så er der et brag til. Jeg tænker, at det er nogle unge drenge, der smider kanonslag. Men så er der flere brag, og jeg begynder at forstå, at nogen må have våben. Vi løber mod en vareelevator, som kunderne normalt ikke bruger«.