»Jeg er i Deichmann for at se på sko, da vi hører skuddene. Vi løber ud ad butikkens bagudgang og kommer ud på en tagterrasse med et rygeområde. Til venstre kan vi se en person, som ligger på jorden. Jeg har stadig ikke registreret, hvad der sker inde i Field’s, så jeg tror faktisk, at det er en dukke. Jeg tænker, at det hele måske er en øvelse. Men det er en rigtig person, som ligger gennemblødt af blod på jorden. Jeg siger: »Vi er nødt til at hjælpe««.