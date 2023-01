»Jeg ser en politibetjent på overvågningen fra baglokalet og går ud med hænderne over hovedet. Der ligger sandaler, tasker, klapvogne og væltede mannequiner over det hele. Foran rulletrappen fører et stort blodspor ind i Vero Moda. I en af butikkerne ligger en mand med en jakke hen over hovedet. Jeg begynder at tude. Han har bare gået og shoppet, og der ligger han helt alene midt i kaos og har mistet livet«.