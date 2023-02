Der er sorte skyer i horisonten i byggebranchen: »Når vi skal arbejde, til vi er over 70 år, bliver det altså til meget løn, som vi går glip af«

Slagsmålet om overenskomsterne i byggeriet kommer på et kritisk tidspunkt. Det gik så godt, men nu venter hårdere tider. Og måske skal vilkårene følge bedre med tiden, lyder det på toppen af et stillads uden for Greve.