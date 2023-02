»Please, fortæl danskerne, hvor lykkelige ukrainerne er for at være her«

»Jeg havde alt. Nu har jeg intet«, siger den universitetsuddannede økonom, Olena Dalhyck på 38 år, der boede med sin mand og sine to piger på seks og otte år i deres lejlighed i Kyiv og bestred et vellønnet job, hvor hun var chef for kreditafdelingen i en bank. Nu bor familien på et værelse i nogle nedlagte hospitalsbygninger på Sankt Hans Hospital i Roskilde sammen med godt 400 andre ukrainere, hvoraf en del bor i de gamle sygeplejerskelejligheder lige i nærheden. Her deler hun køkken og bad med de andre, og hver dag slås hun forgæves for at finde et arbejde i Danmark.

Prøv 7 dage for kun 1 kr. Få adgang til vores digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu

Allerede abonnent? Log ind her