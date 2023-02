​Når hun gik op ad trappen, kunne hun ikke få vejret. Hun var ellers kun 33 år

Vi kender alle en, som har været belastet af for meget arbejde. Hvis vi ikke selv har været det. I den forgangne uge var det landets vicestatsminister, Jakob Ellemann-Jensen, der tog orlov efter at have haft »usædvanlig travlt« for længe som langtfra den første politiker.