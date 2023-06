En sommeraften for to år siden tog 21-årige Nicki Aabank Gudbergsen til fest. Som tusindvis af andre unge i Danmark. Han kom aldrig hjem.

Èn gang om måneden i gennemsnit dør et ungt menneske efter at have drukket alkohol. Typisk dør de i trafikken eller i faldulykker. Eller de drukner.