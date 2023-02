Da ekspedienten finder ud af, hvorfor Sabrina Gazier køber så meget modermælkserstatning, rejser han sig og betaler det hele

Sabrina Gaziers forældre er fra Tyrkiet, og hendes ene søster bor i et af de jordskælvsramte områder. Derfor tog hun en hurtig beslutning og rejste sidste tirsdag fra København til katastrofeområdet for at hjælpe med kufferten fuld af modermælkserstatning og varmt tøj.