Børn slæber forældres alkoholmisbrug med sig langt op i voksenlivet

Kontroltabet. Og utilregneligheden. Meget var overvældende, da Michella blev mor for første gang, men hun husker især en episode, hvor det hele blev sat på spidsen, da hendes datter var særligt svær at trøste. Michella for rundt. Da Rosa på et halvt år omsider faldt til ro, travede den dengang 28-årige mor hvileløst rundt på stuegulvet. Satte sig ned, sprang op igen, gik frem og tilbage, som en løve i bur. Hun hyperventilerede. Græd.

»Det kom bare buldrende. Jeg var så presset, jeg kunne ikke styre det. Og der blev jeg klar over, at jeg var ude på dybt vand af en eller anden art«, fortæller Michella, som optræder uden efternavn i Politiken for at passe på sin familie.