Min menstruation er forsinket. Det har jeg ikke prøvet før. Jeg har altid været regelmæssig med en cyklus på 26-27 dage.

Min første tanke er, at der nok er noget galt med min kost. Jeg er medicinstuderende og i gang med et kursus om fordøjelse. Jeg har lært, at når kvinder spiser forkert, får de ofte uregelmæssig menstruation. Og jeg er vegetar.